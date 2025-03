Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 61,90 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 61,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Drägerwerk-Aktie bei 61,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 127 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,90 EUR erreichte der Titel am 25.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,67 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 29.10.2024. Das EPS belief sich auf 0,78 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 774,57 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.03.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 23.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2024 6,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

