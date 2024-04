Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 49,15 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 49,15 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Drägerwerk-Aktie bis auf 49,15 EUR. Mit einem Wert von 49,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.757 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. 14,34 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 41,75 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 15,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,723 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 0,190 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,33 EUR aus.

Am 27.10.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz wurde auf 724,60 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 724,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Drägerwerk am 25.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 4,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

