Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Drägerwerk

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 49,65 EUR ab.

Zur Startglocke stand der Titel bei 49,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,19 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 41,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 15,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,190 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,723 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 724,60 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 724,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Drägerwerk die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2024 4,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

