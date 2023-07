Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Drägerwerk

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 44,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 44,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Drägerwerk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,80 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 490 Stück.

Bei 52,40 EUR markierte der Titel am 30.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 16,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Abschläge von 14,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,37 EUR.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,44 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 724,60 EUR im Vergleich zu 649,49 EUR im Vorjahresquartal.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Drägerwerk dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

