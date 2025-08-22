Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagmittag leichter

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 69,00 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 69,00 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 68,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 543 Drägerwerk-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.06.2025 bei 73,10 EUR. Gewinne von 5,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 38,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 2,03 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,67 EUR an.

Drägerwerk gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 779,99 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 784,67 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Drägerwerk am 29.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

