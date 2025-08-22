DAX24.329 -0,1%ESt505.470 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.412 -0,5%Nas21.508 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl68,64 +1,3%Gold3.373 ±0,0%
Drägerwerk im Fokus

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk reagiert am Montagnachmittag positiv

25.08.25 16:10 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk reagiert am Montagnachmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 69,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
55,40 EUR -0,60 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 69,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 69,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,90 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.268 Stück gehandelt.

Am 10.06.2025 markierte das Papier bei 73,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,33 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 39,19 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,03 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Drägerwerk-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,67 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 779,99 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Drägerwerk.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,98 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Drägerwerk

