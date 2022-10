Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Nachmittag ins Plus

Um 04:22 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 41,40 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 41,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 40,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.715 Drägerwerk-Aktien.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 42,58 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,20 EUR ab. Abschläge von 8,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 53,57 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 25.05.2022 vor.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 02.11.2023 werfen.

Laut Analysten dürfte Drägerwerk im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -3,595 EUR einfahren.

