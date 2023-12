Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 51,50 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie konnte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 51,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 52,90 EUR. Bei 51,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.625 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 9,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,33 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 649,49 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 649,49 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

