Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Montagnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,0 Prozent auf 51,50 EUR.

Um 17:35 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 51,50 EUR. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.625 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 8,36 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2023 bei 39,35 EUR. Abschläge von 23,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,33 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 649,49 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,00 EUR je Aktie belaufen.

