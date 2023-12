Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk präsentiert sich am Montagvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 51,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 17:35 Uhr 4,0 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Drägerwerk-Aktie bei 52,90 EUR. Bei 51,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.625 Drägerwerk-Aktien.

Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 9,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 39,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,59 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 53,33 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 649,49 EUR im Vergleich zu 649,49 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Drägerwerk am 07.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2023 4,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

