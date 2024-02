Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag leichter

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 46,80 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,1 Prozent auf 46,80 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 46,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 175 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Gewinne von 20,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.03.2023 bei 39,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 15,38 Prozent sinken.

Nach 0,190 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 EUR je Drägerwerk-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 27.10.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 724,60 EUR – ein Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 649,49 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Am 06.03.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 4,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben

Freundlicher Handel: SDAX klettert am Donnerstagmittag

Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start mit positivem Vorzeichen