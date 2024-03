Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Kurs der Drägerwerk

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 49,80 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 49,80 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 49,80 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 116 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.11.2023 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,65 EUR am 12.04.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 22,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2022 mit 0,190 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,723 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 724,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,56 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Fehlende Impulse in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels kaum bewegt

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Abschläge

Zuversicht in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus