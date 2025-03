Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 61,70 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 61,70 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 61,80 EUR. Bei 61,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.425 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 0,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 31,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,67 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 774,57 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 26,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 31.03.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 23.04.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Drägerwerk-Aktie.

