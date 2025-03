Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochnachmittag in Grün

Kurs der Drägerwerk

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 62,50 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 62,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Drägerwerk-Aktie bis auf 62,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,20 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 14.509 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 62,60 EUR. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 0,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 32,48 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 62,67 EUR.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 3,47 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 774,57 Mio. EUR – eine Minderung von 26,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,05 Mrd. EUR eingefahren.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 31.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 23.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 6,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

