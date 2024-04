Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit roter Tendenz

Kurs der Drägerwerk

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 48,65 EUR abwärts.

Das Papier von Drägerwerk befand sich um 09:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 48,65 EUR ab. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 48,65 EUR ein. Bei 48,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 280 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. 15,52 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 41,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 14,18 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,190 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,723 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,33 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 27.10.2022. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 724,60 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 724,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,69 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

