Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Montagvormittag tiefer

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 43,40 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 43,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 43,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 5 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 52,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Bei 38,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 48,37 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,49 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 1,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

