Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kurs der Drägerwerk

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Mit einem Wert von 45,95 EUR bewegte sich die Drägerwerk-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die Drägerwerk-Aktie um 09:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 45,95 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,95 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 45,95 EUR. Mit einem Wert von 45,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 50 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,40 EUR) erklomm das Papier am 30.07.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 38,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 16,87 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,37 EUR.

Am 27.10.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Drägerwerk ein Ergebnis je Aktie von -1,44 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 724,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 649,49 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 27.07.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Drägerwerk die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2023 2,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie: Drägerwerk vermeldet Umsatzsprung mit Gewinnen

Drägerwerk-Aktie profitiert: Warburg hebt Drägerwerk auf 'Buy'

April 2023: So schätzen Experten die Drägerwerk-Aktie ein