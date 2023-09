Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Dienstagmittag ins Minus

Drägerwerk im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 42,55 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:14 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 42,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 42,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.493 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 20,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,20 EUR am 29.09.2022. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 10,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,03 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Umsatzseitig standen 649,49 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 649,49 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,76 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel im Minus

Schwacher Handel: SDAX beginnt die Sitzung im Minus

MSCI Small Cap Index: Instone, OHB und Drägerwerk müssen Index verlassen