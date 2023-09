Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 42,60 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr um 0,2 Prozent auf 42,60 EUR ab. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,60 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 397 Stück.

Am 28.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 38,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 52,03 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,44 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 724,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Drägerwerk am 02.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 31.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 2,76 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel im Minus

Schwacher Handel: SDAX beginnt die Sitzung im Minus

MSCI Small Cap Index: Instone, OHB und Drägerwerk müssen Index verlassen