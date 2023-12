Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zieht am Dienstagvormittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 4,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 51,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 52,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.625 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Am 11.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 30,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 53,33 EUR.

Am 27.10.2022 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 724,60 EUR im Vergleich zu 649,49 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 07.03.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX mittags