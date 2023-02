Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Nachmittag fester

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 03:38 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 41,65 EUR. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,30 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 2.420 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,50 EUR erreichte der Titel am 17.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,95 Prozent hinzugewinnen. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,12 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor.

Am 09.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 07.03.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Drägerwerk 2022 einen Verlust in Höhe von -4,652 EUR je Aktie ausweisen dürften.

