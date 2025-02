Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag tiefer

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 55,00 EUR.

Um 11:36 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 55,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 54,90 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 124 Stück.

Am 07.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 5,17 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 EUR je Drägerwerk-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 62,67 EUR angegeben.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,94 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 774,57 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 788,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,77 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Drägerwerk am 03.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte Drägerwerk die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Gewinne im SDAX

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel im Plus