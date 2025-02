Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk stabilisiert sich am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Drägerwerk zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Drägerwerk-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 55,30 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Drägerwerk-Aktie um 09:04 Uhr im XETRA-Handel bei 55,30 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,30 EUR an. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,90 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2025 markierte das Papier bei 58,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,88 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 62,67 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,77 Prozent auf 774,57 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 788,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.04.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 6,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Gewinne im SDAX

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel im Plus