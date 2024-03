Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag freundlich

Drägerwerk im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 50,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Drägerwerk-Aktie bei 50,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.099 Drägerwerk-Aktien.

Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Am 12.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,65 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,190 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,723 EUR je Drägerwerk-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,33 EUR an.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 649,49 EUR gegenüber 649,49 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Drägerwerk am 25.04.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte Drägerwerk die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 4,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

