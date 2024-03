Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochvormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 50,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 50,60 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 50,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 11,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2023 (40,65 EUR). Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 24,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,723 EUR, nach 0,190 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 56,33 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 27.10.2022. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 649,49 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 649,49 EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,66 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

