Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 63,00 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 63,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 65,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,00 EUR. Zuletzt wechselten 23.950 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Bei 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,02 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 62,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 29.10.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 26,42 Prozent auf 774,57 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.03.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 23.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

