Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 64,40 EUR nach oben.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 64,40 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,10 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,00 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 4.771 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2025 auf bis zu 65,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 1,09 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 34,47 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 62,67 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Drägerwerk einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 26,42 Prozent auf 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,05 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 31.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 23.04.2026 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 6,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

