Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 49,10 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:37 Uhr um 1,0 Prozent auf 49,10 EUR nach. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 49,10 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 616 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,46 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,75 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,35 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,00 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Drägerwerk veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,91 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 735,82 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 761,13 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,94 EUR je Aktie belaufen.

