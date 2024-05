Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 49,65 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 49,65 EUR. Die Drägerwerk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,65 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 157 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 11,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,75 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 15,91 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,35 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,00 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Drägerwerk ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 735,82 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 761,13 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Drägerwerk.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

