Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Drägerwerk im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 42,75 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die Drägerwerk-Aktie um 15:02 Uhr im XETRA-Handel bei 42,75 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,05 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 42,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.536 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.07.2022 erreicht. 22,81 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 38,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,64 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,37 EUR an.

Am 27.10.2022 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 649,49 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 649,49 EUR umsetzen können.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

April 2023: So schätzen Experten die Drägerwerk-Aktie ein

Drägerwerk-Aktie im Plus: Drägerwerk schafft Rückkehr in die schwarzen Zahlen

Drägerwerk hält nach starker Umsatzentwicklung an Prognose fest: Drägerwerk-Aktie gefragt