Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagmittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 45,85 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 10:43 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 45,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 879 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 38,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,68 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 51,37 EUR an.

Drägerwerk veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 649,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Drägerwerk dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,56 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie: Drägerwerk vermeldet Umsatzsprung mit Gewinnen

Drägerwerk-Aktie profitiert: Warburg hebt Drägerwerk auf 'Buy'

April 2023: So schätzen Experten die Drägerwerk-Aktie ein