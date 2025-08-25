Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 69,50 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 69,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Drägerwerk-Aktie bei 69,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,00 EUR. Bisher wurden heute 5.659 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.06.2025 bei 73,10 EUR. 5,18 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 779,99 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 784,67 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Drägerwerk dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,98 EUR je Aktie.

