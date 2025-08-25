Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk präsentiert sich am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 69,20 EUR.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 69,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 69,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,00 EUR. Zuletzt wechselten 243 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 73,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.06.2025). Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 5,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 779,99 Mio. EUR – eine Minderung von 0,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 784,67 Mio. EUR eingefahren.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

