Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Mittwochmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 42,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 10:57 Uhr 1,2 Prozent auf 42,55 EUR. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,60 EUR. Bei 42,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 1.649 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 51,30 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 20,56 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 37,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,03 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

