Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Drägerwerk zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Drägerwerk-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 42,25 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie wies um 15:41 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 42,25 EUR. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,55 EUR. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,85 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.014 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,66 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,20 EUR ab. Abschläge von 9,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,03 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 649,49 EUR gegenüber 649,49 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Drägerwerk am 02.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,76 EUR je Drägerwerk-Aktie.

