Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verbilligt sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 47,35 EUR.

Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:48 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 47,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 47,35 EUR. Bei 47,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.023 Drägerwerk-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 51,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 8,55 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2022 bei 38,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,03 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,49 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2023 3,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

