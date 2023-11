Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 51,00 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:35 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 51,00 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 50,90 EUR ein. Mit einem Wert von 51,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.452 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 10,20 Prozent wieder erreichen. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 724,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 649,49 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,82 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

