Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 54,00 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr um 0,9 Prozent auf 54,00 EUR ab. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,40 EUR nach. Bei 54,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.313 Drägerwerk-Aktien.

Am 07.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 7,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 21,85 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,67 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,94 EUR je Aktie in den Büchern standen. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 774,57 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 788,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 03.04.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Drägerwerk.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Gewinne im SDAX

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel im Plus