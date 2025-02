Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Drägerwerk im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 53,70 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 15:39 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 53,70 EUR. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,40 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.098 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,01 Prozent. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 27,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,78 EUR gegenüber 0,94 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 774,57 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 788,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 03.04.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Am 05.03.2026 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

