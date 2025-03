Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagvormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 61,80 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 61,80 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 61,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 1.595 Stück.

Am 27.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 5,34 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 31,72 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 29.10.2024 vor. Drägerwerk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 774,57 Mio. EUR im Vergleich zu 1,05 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 31.03.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 23.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

