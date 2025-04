Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Montagvormittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 60,10 EUR.

Um 09:00 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 60,10 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 60,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 01.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 15,64 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 29,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,03 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,00 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 31.03.2025. Der Umsatz wurde auf 1,08 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 735,82 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Drägerwerk die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 6,02 EUR im Jahr 2024 aus.

