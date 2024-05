Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,4 Prozent auf 49,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Drägerwerk-Aktie bis auf 49,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 46 Stück.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Gewinne von 14,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,75 EUR ab. Mit Abgaben von 15,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,35 EUR je Drägerwerk-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,00 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR erwirtschaftet worden. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 735,82 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 761,13 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 4,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

