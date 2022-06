Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit grünen Vorzeichen

Um 28.06.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 49,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 49,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.687 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2021 bei 82,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 39,84 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,45 EUR am 28.04.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 9,46 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 69,05 EUR.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,32 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 649,49 EUR in den Büchern – ein Minus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 862,55 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 3,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

