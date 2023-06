Drägerwerk Aktie News: Anleger greifen bei Drägerwerk am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 43,35 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 11:30 Uhr 1,0 Prozent. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,35 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.148 Drägerwerk-Aktien.

Bei 52,50 EUR erreichte der Titel am 07.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 38,20 EUR. Abschläge von 11,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 48,37 EUR.

Am 27.10.2022 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,66 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

April 2023: So schätzen Experten die Drägerwerk-Aktie ein

Drägerwerk-Aktie im Plus: Drägerwerk schafft Rückkehr in die schwarzen Zahlen

Drägerwerk hält nach starker Umsatzentwicklung an Prognose fest: Drägerwerk-Aktie gefragt