Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 43,55 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie konnte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 43,55 EUR. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 43,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 2.198 Stück.

Am 07.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (38,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,37 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Drägerwerk.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

