Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Montagvormittag ins Plus

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,8 Prozent auf 45,70 EUR zu.

Das Papier von Drägerwerk legte um 08:00 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,8 Prozent auf 45,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 45,70 EUR. Bei 45,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46 Drägerwerk-Aktien.

Am 28.04.2023 markierte das Papier bei 51,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 12,25 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,80 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 20,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,37 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 27.10.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk -1,44 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 724,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 649,49 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,56 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

