DAX um Nulllinie -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit, STADA, Pernod Ricard im Fokus
Palantir-Aktie im Fokus: Zahlen von Chipriese NVIDIA untermauern KI-Nachfrage
Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter Cavendish erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen
Kursentwicklung im Fokus

Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Mittag auf rotes Terrain

28.08.25 12:05 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 67,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
55,60 EUR -0,60 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 67,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 67,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,70 EUR. Bisher wurden heute 1.157 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,10 EUR erreichte der Titel am 10.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 7,52 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,57 Prozent.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 784,67 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Am 29.10.2026 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

