Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 51,10 EUR.

Das Papier von Drägerwerk konnte um 15:31 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 51,10 EUR. Bei 51,20 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 50,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 3.878 Aktien.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,55 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 24,56 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,33 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

