Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 52,50 EUR zu.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 52,50 EUR. Bei 52,50 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,05 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,35 EUR. Dieser Wert wurde am 11.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,33 EUR an.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 724,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern standen.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,00 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX mittags