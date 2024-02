Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag in Rot

Drägerwerk im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 48,55 EUR nach.

Die Drägerwerk-Aktie wies um 15:59 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 48,55 EUR abwärts. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 48,30 EUR. Bei 49,20 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.427 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 16,17 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,723 EUR, nach 0,190 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 56,33 EUR angegeben.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent auf 724,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Am 06.03.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,97 EUR je Drägerwerk-Aktie.

